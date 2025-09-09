Başvuru işlemlerinin son bulmasının ardından gözler sonuçların ne zaman açıklanacağına çevrildi. KYK yurt yerleştirme sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek.

GSB ile 2025 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulanıyor. Yerleştirme sonuçları ilan edildikten sonra sonuç ekranında durumu " Yurt kazandı" olarak yer alan adaylar yurtlara konaklama hakkı elde edecek.

Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları için Gençlik ve Spor Bakanlığı herhangi bir sonuç takvimi paylaşmadı. Başvuru işlemleri 6 Eylül'de tamamlanırken değerlendirme işlemleri başladı.

15 Eylülde Paylaşılması Bekleniyor

Genellikle KYK yurt başvurusu değerlendirme işlemleri 10 gün içerisinde tamamlanıyor. Başvuru sayısı ve diğer detaylara göre bu süre uzayabilirken sonuçların en geç 15 Eylül'e kadar paylaşılması bekleniyor.

Güvence Bedeli: Öğrenciye İade Edilecek

KYK yurt yerleştirme sonuçları ekranında kayıt hakkı elde edilen yurdun adı, açık adresi ve kayıt için gerekli bilgiler yer alacak. İlk kayıt ücreti ise öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösterilecek. Yerleştirme işlemini takip eden adaylarda öğrenciler sadece aylık yurt ücretini yatıracak. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus olarak tahsis edilirken yurt kaydı silindiğinde öğrenciye iade edilecek.

Kyk Yurt Sonucu Nasıl Sorgulanır?

Gençlik ve Spor Bakanlığından "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar telefon, tablet ve bilgisayarlarla sorgulama işlemi yapabilecekler. Dileyen adaylar hızlı sorgulama işlemleri için telefonlarının mobil marketleri üzerinden e-Devlet kapısı uygulamasını telefonlarına indirerek işlem yapabilir.

Sonuçlara Nerden Ulaşılır?

KYK yurt sonucu gsb.gov.tr veya kygm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmayacak. Adaylar sonuçları sadece e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar yukarıda sol üstte bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak direkt olarak sorgulama ekranına ekrana gidebilir.

