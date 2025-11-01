İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden milli oyuncu Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

IFFHS'nin 1987 yılından beri geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu sene "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.

Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının belirlediği uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra duyurulacak. Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.