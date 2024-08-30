2025 Eurovision Şarkı Yarışması ne zaman ve nerede olacak merak ediliyor. Peki 2025 Eurovision Şarkı Yarışması nerede olacak? İşte detaylar…

Avrupa ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın 2025 yılı ev sahibi belli oldu.

Şarkı yarışmasında jüri ve halk oylarının ortalamasıyla liderliği elde eden ülke, bir sonraki yıl organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmada İsviçre öne çıktı. İsviçre'nin temsilcisi Nemo, "The Code" isimli şarkısıyla 591 puan toplayarak birinci oldu ve 2025'teki Eurovision'un ev sahipliği görevini üstlendi.

Gelecek sene yarışmanın İsviçre'nin Basel kentinde yapılacağı açıklandı.

EUROVİSİON 2025 NE ZAMAN?

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilecek. Yarışmanın yarı finalleri 13-15 Mayıs 2025 tarihlerinde, finali ise 17 Mayıs 2025'te yapılacak.