Temmuz ayı zam oranlarının netleşmesiyle birlikte emekliler, ek gelir elde edebilmek için banka promosyonlarına yöneldi.

3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında yapılan toplu ödemelerde temmuz öncesinde en yüksek rakam 27 bin TL idi. Zam sonrası ise özel bankalar bu seviyeye yaklaştı, hatta bazıları daha da üzerine çıktı.

Promosyonda Yeni Zirve

Bir özel banka, 31 Ağustos’a kadar maaşını taşıyan emeklilere 26 bin TL nakit promosyona ek olarak 2 bin 500 TL’ye kadar nakit ödül veriyor. Bu sayede toplam ödeme 28 bin 500 TL’ye ulaşıyor.

Üstelik emekli, yakınını da aynı bankaya getirirse her kişi için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye kadar ekstra ödeme alabiliyor. Böylece promosyon miktarı daha da artabiliyor.