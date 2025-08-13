Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi duyurusunda yayınladığı bilgilere göre, "2025-2026 eğitim-öğretim yılında Müdürlüğe bağlı okullarda görev almak isteyenler için Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvuruları 07 Temmuz 2025 tarihinde başlamıştır." Başvurular 18 Ağustos 2025 tarihine kadar sürecek. Başvuru süreleri ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göre farklılık gösterebileceğinden, adayların ilgili müdürlüklerle iletişime geçmeleri önem taşımaktadır. Benzer şekilde, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyurusunda, "2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Modülü 15 Ağustos 2025 tarihinde açılacaktır. Önceki yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet üzerinden ve Online Ön Başvuru Formu ile uygulanacaktır. Başvuru sürecini doğru takip edebilmek için adayların ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyurularını düzenli incelemesi gerekmektedir.

Başvuru Şartları Neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel bir suç işlememiş olmak,

Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmaya uygun olması,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmaması (muaf, ertelemeli veya tamamlanmış),

Yurt dışındaki yükseköğretim mezunlarının denklik belgesine sahip olması,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak,

Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi lisans programları veya Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, ihtiyaç durumunda diğer programlar da başvuru yapabilir.