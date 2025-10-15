Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ek başvurularının başladığını duyurdu.

KYK ek yurt başvuruları 15 Ekim 2025 Çarşamba gün başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK ek yurt başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Kimler Başvuru Yapabilir

Yapılan duyuruya göre, ek kontenjan, yatay dikey geçiş ve lisansüstü öğrencilerinin de dâhil olduğu binlerce öğrenci, ek yurt imkânından yararlanmak için müracaat edebilecek.

Son Başvuru Ne zaman

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular 17 Ekim 2025 saat 23.59’a sürecek.

Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden turkiye.gov.tr adresinden alınacak.