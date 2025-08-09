İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının derslerde kullandığı araç-gereçlerin karşılanması için maddi destekte bulunması amacıyla sağlanan eğitim yardımı olarak da bilinen kırtasiye desteği başvuruları e-devlet üzerinden 'Sosyal Güvenlik Kurumu' ekranından gerçekleşiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından farklı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere yapılan kırtasiye yardımı ödemeleri, gerekli koşulları taşıyan vatandaşlara sağlanıyor. Peki, bu seneki kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman, başladı mı, nasıl yapılır? Öğrencilere kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? İşte, e-devlet başvuru ekranı ve konu hakkında ayrıntılar.

Eğitim öğretim yardımı (kırtasiye yardımı) başvuru e-Devlet ekranı, veli ve öğrenciler tarafından ilgi görüyor. MEB takvimine göre bu sene okullar 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının derslerde kullandığı araç-gereçlerin karşılanması için maddi destekte bulunması amacıyla sağlanan Kırtasiye yardımı başvuruları okulların açılmasına kısa süre kala gündeme geldi. Eğitim öğretim yardımı yılda bir defa olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilen hak sahiplerine ödeniyor. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar.

Kırtasiye Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kırtasiye yardımından yararlanmak isteyenler e-Devlet üzerinden müracaat edebilirler. Kırtasiye yardımı ödemeleri Eğitim Öğretim yardımı ödemeleri adı altında yılda bir kereye mahsus olmak üzere YÖK ve MEB sistemlerinden öğrenim durumu ve seviyesi tespit edilenlere toplu olarak ödenir.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Kırtasiye Yardımı Başvurusu Ne Zaman?

Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunmak için şartları sağlayanların herhangi bir kuruma giderek bizzat başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

Kırtasiye yardımı 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ödenir. Başvurular e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır.

Kırtasiye Yardımı Şartları Nelerdir?

Eğitim ve öğretim yardımı, öğrenimi devam eden;

Vazife veya harp malullüğü aylığı alanların,

2330 sayılı Kanun (İç güvenlik asayiş kapsamında olanlar) ve 3713 (terör kapsamında olanlar) sayılı Kanunlar kapsamında gerçekleşen olaylar nedeniyle aylık ödenen erbaş ve erlerin,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucusu ve sivillerin,

Vazife veya harp malûlü olduğuna karar verilenlerden aylık bağlanmaksızın sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malullüğü aylıkları göreve girmeleri nedeniyle kesilenlerin (iştirakçi-tütün),

Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan bu faaliyetlerinden dolayı hayatını kaybeden, yaralanan veya engelli hâle gelen sivil şehit/gaziler kendilerine ve çocuklarına ödenmektedir.