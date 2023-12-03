2024'te Türkiye'de resmi tatiller belli oldu Yılda 40 gün izin fırsatı!

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Yeni yılın başlamasıyla birlikte, asgari ücret ve resmi tatillerle ilgili heyecan yaşanıyor. 2024 yılında, Türkiye'de toplamda 16 gün resmi tatil olacak. Bu, bir haftalık yıllık iznini kullanan bireylerin, resmi tatillerle birleştiğinde yılda 40 gün izin yapma fırsatı bulacağı anlamına geliyor. Bu süre, hafta sonu izinleri de dahil olmak üzere hesaplanmıştır.

İşte 2024 yılındaki resmi tatil günleri:

Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi – Hafta sonu ile birleşerek 3 gün tatil.

Ramazan Bayramı Arefe (öğleden sonra): 9 Nisan

Ramazan Bayramı 1. gün: 10 Nisan

Ramazan Bayramı 2. gün: 11 Nisan

Ramazan Bayramı 3. gün: 12 Nisan – Salı arife, çarşamba, perşembe, cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı – Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba – Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs

Kurban Bayramı Arefe (öğleden sonra): 15 Haziran

Kurban Bayramı 1. gün: 16 Haziran Pazar

Kurban Bayramı 2. gün: 17 Haziran Pazartesi

Kurban Bayramı 3. gün: 18 Haziran Salı

Kurban Bayramı 4. gün: 19 Haziran Çarşamba – 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Pazartesi – Hafta sonu ile birleşerek 3 gün tatil.

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı – Pazartesi izin alınırsa 3 gün tatil.