Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav giriş yerleri açıklandı. 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-YÖKDİL/2 sınavı öncesinde, adaylar sınav yerlerini merakla bekliyordu. Sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar için büyük önem taşıyan bu bilgi, ÖSYM tarafından duyuruldu.

2024 YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/2) giriş yerleri, adayların büyük bir heyecanla beklediği bir gelişmeydi. ÖSYM, sınav öncesi adayların hangi bina ve salonlarda sınava gireceklerini belirledi.

SORGED'den gençlere büyük fırsat... Tamamen ücretsiz! SORGED'den gençlere büyük fırsat... Tamamen ücretsiz!

2024 Yökdi̇l2 Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı! (1)

Sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, 1 Ağustos 2024 saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bilgilere ulaşabilecek.

Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranına ulaşmak için; https://ais.osym.gov.tr

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 YÖKDİL/2 sınavı, 11 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması planlanıyor.

YÖKDİL/2 sınavına girecek tüm adaylara başarılar dileriz. Sınav ile ilgili detaylı bilgilere ve güncellemeler için ÖSYM'nin resmi web sitesini takip edebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi