Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav giriş yerleri açıklandı. 11 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-YÖKDİL/2 sınavı öncesinde, adaylar sınav yerlerini merakla bekliyordu. Sınav öncesi son hazırlıklarını yapan adaylar için büyük önem taşıyan bu bilgi, ÖSYM tarafından duyuruldu.

2024 YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/2) giriş yerleri, adayların büyük bir heyecanla beklediği bir gelişmeydi. ÖSYM, sınav öncesi adayların hangi bina ve salonlarda sınava gireceklerini belirledi.

Sınav giriş yerlerini öğrenmek isteyen adaylar, 1 Ağustos 2024 saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile bilgilere ulaşabilecek.

Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranına ulaşmak için; https://ais.osym.gov.tr

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 YÖKDİL/2 sınavı, 11 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçlarının ise 29 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması planlanıyor.

YÖKDİL/2 sınavına girecek tüm adaylara başarılar dileriz. Sınav ile ilgili detaylı bilgilere ve güncellemeler için ÖSYM'nin resmi web sitesini takip edebilirsiniz.