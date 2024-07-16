ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, üniversite adayları arasında büyük merak uyandırdı. Sınavda en yüksek puanı alan isimler ve şehirleri kamuoyuyla paylaşıldı. TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi) puan türlerinde birincilikleri elde eden öğrencilerin isimleri ve okulları da belirlendi.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS birincisi hangi şehirden sorusunun cevabı aranmaya başlandı. 2024 YKS TYT birincisi Mersin’den çıktı. Özel Mersin Elit Koleji’nden Süleyman Mete Genç, birinci oldu.

ALAN YETERLİLİK TESTİ BİRİNCİLERİ KİMLER?

2024 YKS birincileri, gündemdeki en önemli konular arasında yer alıyor. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanlardan birincilerin kim ve hangi şehirden olduğu açıklandı.

Eşit Ağırlık: Berra Kuruş - Galatasaray Lisesi - Galatasaray Üniversitesi - İstanbul

Sayısal Alanı: Arda Taşdemir - Cemil Meriç Fen Lisesi- Elazığ

Sözel Alanı: Fatih Emre Düzcan - Özel Riza Bahçehir Anadolu Lisesi - Rize

YABANCI DİL ALANINDA KİM BİRİNCİ OLDU?

2024 YKS yabancı dil birincisi de merak edilen bilgilerden biri. İstanbul’dan 4, Ankara’dan 1 kişi yabancı dil birincisi oldu. İşte o kişiler!

Almanca: Sevgi Kırmızıbekmez - Kabataş Erkek Lisesi - İstanbul

Arapça: Yusuf Salih Orhan- Kartal İmam Hatip Lisesi - İstanbul

Fransızca: Yunus Emre Aydoğan- ÇAPA Fen Lisesi - İstanbul

İngilizce: Mehmet Alp Güneş- Atatürk Fen Lisesi - İstanbul

Rusça: Safiye Yaşar- Ayrancı Anadolu Lisesi – Ankara