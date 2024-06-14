Yozgat’ın komşusu Tokat’ta da aktif olan bu yerli ve milli haberleşme sistemi, güvenlik ve afet yönetiminde kritik roller üstleniyor.

JEMUS, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği bir iletişim sistemi olup, yıl sonuna dek Yozgat dahil 81 ilin tamamında kullanıma alınacak. Zorlu koşullarda başarısını kanıtlayan sistem, güvenlik güçlerine ve afet durumlarında önemli katkılar sağlıyor.

HABERLEŞME SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

Haberleşme sistemleri, savunma sanayii ve güvenlik güçlerinin yanı sıra, doğal afetler gibi durumlarda da hayat kurtarıcı rol oynuyor. JEMUS, güvenlik güçlerine kaliteli ses haberleşmesi, elektronik posta alışverişi, dosya paylaşımı, intranet erişimi, güvenli veri aktarımı, suç ve suçlu sorgulama ve sistemlerin merkezden yönetimi gibi imkanlar sunuyor.

KESİNTİSİZ BİLGİ AKIŞI

JEMUS, eldeki bilgilerin en küçük jandarma birimine kadar kesintisiz, doğru ve emniyetli şekilde ulaştırılmasını sağlıyor. Bu sayede güvenlik güçleri, sahada daha etkin bir şekilde görev yapabiliyor.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HAYAT KURTARDI

JEMUS, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde GSM şebekelerinin çalışmadığı anlarda, sahadaki koordinasyonu sağlayarak yüzlerce hayat kurtardı. Deprem bölgesindeki ambulans, jandarma asayiş/kurtarma ve AFAD birimleri JEMUS üzerinden koordine edildi.

KRİTİK ROLLER ÜSTLENİYOR

JEMUS, ses haberleşmesinin yanı sıra araç ve personelin konum bilgilerini harita üzerinde gösteriyor. Bu özellik, arama kurtarma birlikleri ve ambulansların ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk edilmesini sağlıyor. İletişimin koptuğu durumlarda bile JEMUS ile koordinasyon sürdürülebiliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE KURULUM

Türkiye'nin ilk ve en büyük kamu güvenliği haberleşme projesi olan JEMUS, 76 ilde kurulmuş durumda. 2024 yılı sonuna kadar Tokat dahil 81 ilin tamamında faaliyete geçecek.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

ASELSAN, JEMUS’u geliştirirken en zorlu şartlarda bile kesintisiz iletişimi hedefledi. JEMUS altyapısındaki merkezler 9 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak inşa edildi ve sistem, elektrik kesintisi durumunda 40 gün çalışabilecek kapasitede. Sistem, illerdeki merkezlerin kendi içinde ve komşu illerde yedekli çalışması sayesinde kesintisiz iletişim sağlıyor.

JEMUS'UN AVANTAJLARI

JEMUS’un Türkiye genelinde kullanıma sunulmasıyla güvenlik güçlerinin operasyonel etkinliği, afetle mücadele ve depreme hazırlık süreçlerinde önemli avantajlar sağlanacak. Bu sistem, güvenlik ve afet yönetiminin daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

Bu gelişmeyle birlikte, JEMUS’un Türkiye genelinde yaygınlaşması, güvenlik güçleri ve afet yönetimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.