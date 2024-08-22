Üniversite Kayıtları Ne Zaman Sona Erecek?

YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, 19 Ağustos itibarıyla yerleştikleri üniversitelere kayıt işlemlerini başlatabilirler. Toplamda 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapılmış bulunmaktadır.

2024 Üniversite Kayıtları Nasıl ve Nereden Yapılır?

Üniversite kayıtları hem e-Devlet üzerinden hem de doğrudan üniversiteye giderek yapılabilmektedir. E-Kayıt yapmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden "Üniversite e-Kayıt" uygulamasına erişerek ya da ilgili üniversitenin resmi web sitesi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilirler. Kayıt işlemleri için gerekli olan belgeler ve detaylar ise aşağıda yer almaktadır.

Üniversite Kayıtları İçin Gerekli Belgeler

1. Ortaöğretim Diploması: Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği, ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi.

2. Önceki Kayıt Bilgisi: Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde, öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi durumunda, aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde, ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılabilir. Bu durumda, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bilgi teyit edilecektir.

3. Diploma ve Mezuniyet Belgesi: Ek puandan yararlanarak yerleştirilen ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır).

4. Fotoğraf: Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda, 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf.

5. Ödemeye İlişkin Belge: Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge.

6. Diğer Belgeler: Kayıttan önce üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri. Ayrıca, yükümlülerin askerlik durumları üniversiteler tarafından e-devlet internet adresinde görülebilecektir.

Üniversite kayıt sürecini zamanında tamamlamak ve gerekli belgeleri eksiksiz hazırlamak, eğitim hayatınızın sorunsuz başlaması için oldukça önemlidir. Kayıt tarihlerinin kaçırılmaması ve belgelerin eksiksiz sunulması gerektiğini unutmayın