KPSS 2024 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2024 KPSS lisans sınav sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan on binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuçlar için büyük bir heyecanla bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2024 KPSS takvimi ile birlikte, lisans sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

Buna göre, 2024 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı ile KPSS lisans oturumu sonuçları 23 Ağustos 2024 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, bu tarihten itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecekler.

KPSS 2024 Takvimi: Diğer Sınav Tarihleri

KPSS'ye katılacak olan adaylar için diğer önemli sınav tarihlerine de dikkat çekmek gerekiyor:

KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. KPSS Ortaöğretim: 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, tüm bu sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi web sitesinden, sonuçların açıklanmasının ardından sorgulayabilirler.

Sonuçlarınızı öğrenmek için ÖSYM Sonuç Sorgulama Ekranı'nı takip etmeyi unutmayın!