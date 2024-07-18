ÖSYM, 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) için başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu.

Bugün başlayan KPSS Ortaöğretim’e başvuruların 30 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.

ÖSYM, 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvuruların ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacağı belirtilerek, DHBT’ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim’e başvuraraksınava girmeleri gerektiği duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan duyuruda adayların başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yada ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceğini belirtti.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT’ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu’nda yer alırken, sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerektiği kaydedildi.

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