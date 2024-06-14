Ön lisans düzeyinde gerçekleştirilecek 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin resmi internet adresi ais.osym.gov.tr üzerinden yapabilirler.

Ön lisans düzeyinde yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı. Adaylar, KPSS ön lisans başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’nda yer alıyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 13 Haziran'da başlayan KPSS ön lisans başvuruları 2 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler ise 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'nda bulunuyor.

SINAV TARİHLERİ VE ÖNEMLİ BİLGİLER

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı, 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Başvuru Tarihleri: 13 Haziran - 2 Temmuz 2024

DHBT Başvuru Tarihleri: 9 - 15 Ağustos 2024

KPSS Ön Lisans Sınavı Tarihi: 1 Eylül 2024

DHBT Sınavı Tarihi: 22 Eylül 2024

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilirler.

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ve 2024-DHBT ile ilgili ayrıntılı bilgiye 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu’ndan ulaşılabilir.