KPSS giriş belgeleri erişime açıldı! KPSS giriş belgeleri erişime açıldı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.
Yozgat’ta bir çok adayın merakla beklediği sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

Giriş Belgeleri Açıklandı 1

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “14 Temmuz 2024 Tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınavına girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini ‘https://ais.osym.gov.tr’adresinden 4 Temmuz 2024 tarihinde T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA