Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 14 Temmuz'da düzenlenecek 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumları sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Yozgat’ta bir çok adayın merakla beklediği sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “14 Temmuz 2024 Tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınavına girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini ‘https://ais.osym.gov.tr’adresinden 4 Temmuz 2024 tarihinde T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir” ifadeleri kullanıldı.