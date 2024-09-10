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Sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulama işlemini gerçekleştirebilecekler. 2024 DGS sonuçları, 10 Eylül 2024 itibarıyla erişime açıldı.

2024 Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ) sonuçları, ÖSYM tarafından duyuruldu. 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınav a katılan adaylar, sonuçların açıklanmasıyla birlikte heyecanlarını geride bıraktı. ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması ile sınav sonuçları erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sınav sonuçlarını öğrenebilecek.

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