2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanma tarihi merakla bekleniyor. 30 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilen sınav, 2 yıllık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak, ÖSYM'nin sınav takviminde sonuçların açıklanma tarihine dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bu durum, adaylar arasında "DGS sonuçları açıklandı mı?", "2024 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi soruların gündemde kalmasına neden oldu.

ÖSYM'nin son dakika duyurularını yakından takip eden adaylar, sonuçları öğrenmek için yoğun bir şekilde ÖSYM sonuç sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Sonuçların sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime açılması bekleniyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, "2024 DGS sonuçları neden açıklanmadı?", "Sonuçlar bugün mü açıklanacak?" gibi sorular sıkça soruluyor.

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. ÖSYM’nin sınav takviminde bu konuda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ancak, sonuçların Eylül ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor. Konuyla ilgili herhangi bir güncelleme olduğunda, haberimiz üzerinden gelişmeleri takip edebilirsiniz.

SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?

Adaylar, 2024 DGS sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilirler.

DGS TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Ancak, DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı ve tercih tarihleri de bu nedenle netlik kazanmadı. Kılavuz yayımlandığında, tercih tarihleri ve diğer detaylar kılavuzda yer alacak.

Son gelişmeler için ÖSYM’nin resmi duyurularını takip etmeye devam edin.