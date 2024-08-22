KYK Burs Başvuru Tarihleri Belli Oldu mu?

2024-2025 eğitim dönemi KYK burs başvuru tarihleri, öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıl, KYK burs başvuruları 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da başvuruların, ÖSYM yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

2024-2025 KYK Yurt Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

KYK yurt başvuruları ise 2023-2024 eğitim dönemi için 29 Ağustos 2023 tarihinde başlamıştı. 2024-2025 KYK yurt başvurularının da ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ağustos ayının son haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

Sonuç:

KYK burs ve yurt başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı resmi açıklamalarla kesin başvuru tarihleri netlik kazanacak. Eğitim hayatında maddi destek arayan öğrenciler için bu başvurular büyük önem taşıyor.