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Araç sahipleri, araç tamiri süreçlerinde sıkça zorluklar yaşarken, hangi otomobillerin daha az onarım gerektirdiği merak konusu olmaya devam ediyor. Sektördeki pek çok araç arasında nadir bulunan, kullanıcılarına düşük tamir maliyetleri ve güvenilirlik vadeden modeller, Consumer Reports tarafından yapılan kapsamlı bir inceleme sonucunda ortaya çıktı. İşte, 2023 yılına yaklaşırken en az tamir-onarım gerektiren otomobillerin sıralandığı liste.

Consumer Reports'ın 330.000'den fazla araç üzerinde yaptığı araştırma, kullanıcı görüşlerine dayanarak otomobillerin şanzıman, motor, akü performansı gibi kritik unsurlarını değerlendirdi. Bu kapsamlı inceleme sonucunda, en az tamir gerektiren otomobil modelleri belirlendi ve güvenilirlik sıralamasının zirvesinde yer alan araçlar ortaya çıktı.

Listenin başında, 87 puanla öne çıkan Toyota 4Runner bulunuyor. Bu araç, kullanıcıların güvenini kazanarak en az tamir-onarım gerektiren otomobil olarak ön plana çıkıyor. Toyota ailesi, listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer alarak güvenilirlik konusundaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtlıyor. Toyota Camry Hybrid ve Toyota Camry, sırasıyla 87 ve 86 puan alarak bu prestijli sıralamada dikkat çekiyor.