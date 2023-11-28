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Merriam-Webster Sözlüğü’ne göre Authentic yani "otantik" kelimesi bu yılın kelimesi olarak seçildi. Merriam-Webster internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, yapay zeka ve sosyal medya ile ilgili gelişmeler, bu kelimenin yoğun ilgi görmesine neden olduğu yönündedir.

Sözlük, 2023'ün kelimesi olarak "otantik"in seçildiğini duyurarak, bu kelimenin yıl içindeki aranma oranlarında önemli bir artış olduğunu belirtti. Açıklamada, "otantik" kelimesinin popülerliğinin, gerçek ile sahte arasındaki çizginin giderek belirsizleşmesiyle arttığına vurgu yapıldı.

Ayrıca, "deepfake" teriminin de popülerlik kazandığı ve sahte videolar üretimine olanak tanıyan yapay zeka temelli teknolojiyi ifade ettiği belirtildi. Merriam-Webster, geçtiğimiz yıl "gaslighting" terimini, bir kişinin kendi gerçeklerini sorgulamasına neden olan manipülasyonu tanımlamak için kullanmıştı.

Bu gelişmelerin ardından, sözlük, her yılın kelimesini belirleyerek dilin ve kültürün evrimini takip etmeye devam ediyor.

2021'in kelimesi "aşı" olarak seçilmişti.