TÜİK 2023 yılına ilişkin evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı. TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Yozgat’ta son 5 yılda evlenen çift sayısı 15 bin 35 olarak açıklandı. 2019’da 3 bin 201 çiftin evlendiği Yozgat’ta 2020’de 2 bin 749, 2021’de 3 bin 258, 2022’de 2 bin 953, 2023’te ise 2 bin 874 çift dünya evine girdi.

Yozgat’ta 2023 yılında erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 24,3 iken kadınlarda 27,1 olarak açıklandı.

EN ÇOK EVLENME 2021 YILINDA

TÜİK 2023 yılına ilişkin evlenme istatistiklerine göre son beş yılda en çok çift 2021 yılında evlendi.

2021 yılında 3 bin 258 çiftin evlendiği Yozgat’ta en az evlenme sayısı ise 2020 yılında gerçekleşti. 2020 yılında ise 2 bin 749 çift evlendi.

3 BİN 479 ÇİFT BOŞANDI

Yozgat’ta son 5 yılda boşanan çiftlerin sayısı 3 bin 479 olarak açıklandı. Kentte boşanma vakalarının 595’i 2019 yılında, 530’u 2020 yılında, 739’u 2021 yılında, 858’i 2022 yılında, 757’si 2023 yılında meydana geldi.

EN ÇOK BOŞANMA 2022 YILINDA

TÜİK 2023 yılına ilişkin boşanma istatistiklerine göre son beş yılda en çok çift 2022 yılında boşandı.

2022 yılında 858 çiftin boşandığı Yozgat’ta en az boşanma sayısı ise 2020 yılında gerçekleşti. 2020 yılında ise 530 çift boşandı.

40 EVLİLİK 1 YIL SÜRMEDİ

2023 yılında 757 çiftin boşandığı Yozgat’ta 40 evlilik 1 yıldan daha az sürerken 82 evlilik 1 yıl, 49 evlilik 2 yıl, 41 evlilik 3 yıl, 46 evlilik 4 yıl, 28 evlilik 5 yıl, 165 evlilik 6 ila 10 yıl arası, 121 evlilik ise 11 ila 15 yıl arası sürdü.

185 çift de 16 yıldan fazla süren evliliklerini sonlandırırdı.