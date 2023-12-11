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Google, 2023 yılında Türkiye'de en popüler aramaları açıkladı. Yılın Arama Trendleri raporu kapsamında paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'de öne çıkan aramalar nelerdi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

EN ÇOK ARATILAN İSİMLER:

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

EN ÇOK ARATILAN 'NEREDE?' KELİMESİ

Deprem Nerede Oldu

Elbistan Nerede

Gazze Nerede

Fas Nerede

Nerede Oy Kullanacağım

HAYATINI KAYBEDENLER DE EN ÇOK ARATILANLAR

Taha Duymaz

Metin Uca

Özkan Uğur

Seda Fettahoğlu

Deniz Baykal

EN ÇOK ARATILAN DİZİLER

Yalı Çapkını

Wednesday

Kızılcık Şerbeti

Aile

Hudutsuz Sevda

EN ÇOK ARATILAN ŞARKI SÖZLERİ

Antidepresan Şarkı Sözleri

Enerji Şarkı Sözleri

Bi' tek Ben Anlarım Şarkı Sözleri

Müphem Şarkı Sözleri

Ali Cabbar Şarkı Sözleri

BURÇLARIN "EN"LERİ