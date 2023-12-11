Google, 2023 yılında Türkiye'de en popüler aramaları açıkladı. Yılın Arama Trendleri raporu kapsamında paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'de öne çıkan aramalar nelerdi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

2023 yılın da Türkiye'de Google'de en çok ne aratıldı İşte detaylar.. (2)

EN ÇOK ARATILAN  İSİMLER:

  • Sinan Oğan
  • Dilan Polat
  • Zaha
  • Kemal Kılıçdaroğlu
  • Muharrem İnce

2023 yılın da Türkiye'de Google'de en çok ne aratıldı İşte detaylar.. (3)

EN ÇOK ARATILAN  'NEREDE?' KELİMESİ

  • Deprem Nerede Oldu
  • Elbistan Nerede
  • Gazze Nerede
  • Fas Nerede
  • Nerede Oy Kullanacağım

2023 yılın da Türkiye'de Google'de en çok ne aratıldı İşte detaylar.. (4)

HAYATINI KAYBEDENLER DE EN ÇOK ARATILANLAR

  • Taha Duymaz
  • Metin Uca
  • Özkan Uğur
  • Seda Fettahoğlu
  • Deniz Baykal

2023 yılın da Türkiye'de Google'de en çok ne aratıldı İşte detaylar.. (5)

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EN ÇOK ARATILAN  DİZİLER

  • Yalı Çapkını
  • Wednesday
  • Kızılcık Şerbeti
  • Aile
  • Hudutsuz Sevda

2023 yılın da Türkiye'de Google'de en çok ne aratıldı İşte detaylar.. (6)

EN ÇOK ARATILAN ŞARKI SÖZLERİ

  • Antidepresan Şarkı Sözleri
  • Enerji Şarkı Sözleri
  • Bi' tek Ben Anlarım Şarkı Sözleri
  • Müphem Şarkı Sözleri
  • Ali Cabbar Şarkı Sözleri

2023 yılın da Türkiye'de Google'de en çok ne aratıldı İşte detaylar.. (7)

BURÇLARIN "EN"LERİ

  • En Sevilmeyen Burçlar
  • En Üzgün Burçlar
  • En Tatlı Burçlar
  • Toprak Grubu Burçları
  • Sabit Burçlar Hangileri
Kaynak: Haber Merkezi