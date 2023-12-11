Google, 2023 yılında Türkiye'de en popüler aramaları açıkladı. Yılın Arama Trendleri raporu kapsamında paylaşılan bilgilere göre, Türkiye'de öne çıkan aramalar nelerdi? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
EN ÇOK ARATILAN İSİMLER:
- Sinan Oğan
- Dilan Polat
- Zaha
- Kemal Kılıçdaroğlu
- Muharrem İnce
EN ÇOK ARATILAN 'NEREDE?' KELİMESİ
- Deprem Nerede Oldu
- Elbistan Nerede
- Gazze Nerede
- Fas Nerede
- Nerede Oy Kullanacağım
HAYATINI KAYBEDENLER DE EN ÇOK ARATILANLAR
- Taha Duymaz
- Metin Uca
- Özkan Uğur
- Seda Fettahoğlu
- Deniz Baykal
EN ÇOK ARATILAN DİZİLER
- Yalı Çapkını
- Wednesday
- Kızılcık Şerbeti
- Aile
- Hudutsuz Sevda
EN ÇOK ARATILAN ŞARKI SÖZLERİ
- Antidepresan Şarkı Sözleri
- Enerji Şarkı Sözleri
- Bi' tek Ben Anlarım Şarkı Sözleri
- Müphem Şarkı Sözleri
- Ali Cabbar Şarkı Sözleri
BURÇLARIN "EN"LERİ
- En Sevilmeyen Burçlar
- En Üzgün Burçlar
- En Tatlı Burçlar
- Toprak Grubu Burçları
- Sabit Burçlar Hangileri