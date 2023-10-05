Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin son verilerine göre, 2023 yılı dünya genelinde kayıtlara geçen en sıcak yıl olma potansiyeli taşıyor. Ayrıca, Eylül 2023, tarihlerin en sıcak Eylül ayı olarak tespit edildi.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nin ölçümlerine göre, 2023 yılı, daha önce rekor sahibi olan 2016'yı geride bırakarak kayıtlardaki en yüksek sıcaklık ortalamasına sahip yıl olarak kaydedildi. Ocak ile Eylül arasındaki dönemde, ortalama sıcaklık, 2016 yılının aynı dönemine kıyasla 0,05 derece daha yüksek ölçüldü. Bu verilere dayanarak, 2023'ün, tarihinde kaydedilen en yüksek sıcaklıkla öne çıkan yıl olma olasılığı oldukça yüksektir.

Ayrıca, geçen ayın hava sıcaklığı ortalaması 0,93 derece yüksek olarak kaydedildi ve bu da 2020 yılının aynı dönemine göre 0,5 derece daha fazla sıcaklık anlamına geliyor. Bu nedenle, Eylül 2023, kayıtlara en yüksek sıcaklıkla geçen Eylül ayı olarak kaydedildi.

Avrupa için de aynı dönemde sıcaklık rekorları kırıldı. Eylül 2023, Avrupa'da son 20 yılın en sıcak Eylül ayı olarak tespit edildi ve sıcaklık ortalamasında 1,1 derecelik bir artış yaşandı. Bunun yanı sıra, İber Yarımadası, İrlanda, İngiltere'nin kuzey bölgeleri, İskandinavya ve Yunanistan'da etkili olan Daniel Fırtınası, normalden fazla yağış aldı.

İklim değişikliği ile mücadele konusundaki önemli bir gösterge olan bu veriler, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili daha fazla bilincin oluşturulması gerektiğini vurgulamaktadır.