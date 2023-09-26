Hz. Muhammed S.A.V’ın dünyaya gelişinin yıl dönümü olarak kutlanan bu özel gecede, sevdiklerinize en güzel Mevlid Kandili mesajları göndererek duygularınıza ortak edebilirsiniz. Mevlid kandili gecelerinde camilerde Mevlid okunur, dualar edilir, ibadetler yapılır. Ayrıca, Mevlid kandili mesajları paylaşarak sevgi ve hoşgörüyü yaymaya katkıda bulunabilirsiniz. İşte Mevlid Kandili mesajları:

Rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu mübarek günde dualarımız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlit Kandili'nin aydınlığında gönüllerimiz sevgiyle dolsun, dualarımız kabul olsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Sevgili Peygamberimizin doğduğu bu özel günde, dualarımızın Cenab-ı Allah tarafından kabul edilmesini dilerim. Kandiliniz kutlu olsun!

Bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte huzur ve bereket dolu anlar yaşamanızı temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlit Kandili'nin İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmetin ve bereketin yağmur gibi yağdığı bu gecede dualarınızın kabul olması dileğiyle, Kandiliniz kutlu olsun.

Peygamberimizin doğumu, insanlığa bir umut ve rehberlik kaynağıdır. Bu Mevlit Kandili, onun öğretilerini hatırlamak için bir fırsattır. Kutlu olsun!

Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu mübarek günde, günahlarımızı affettirmek için O'na dua edelim. Kandiliniz mübarek olsun.

Mevlit Kandili, sevgi ve paylaşma günüdür. Bu özel günde sevdiklerinizle birlikte olmanın mutluluğunu yaşayın. Dualarınız kabul olsun!

Rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu günde, günahlara tövbe etmeli, istiğfar çekmeli, sadaka vermeliyiz. Kandiliniz mübarek olsun.

"Dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep yanınızda olsun, gönülleriniz imanla dolsun, miraç Kandiliniz mübarek olsun."

"Bu gecenin esenliği üzerinize olsun. Allah’ın rahmeti ve bereketi sizinle olsun. Kandiliniz mübarek olsun."

"Mevlid Kandili'nin İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim. Kandiliniz mübarek olsun."

"Mevlid Kandili'nin aydınlığında tüm gönüllerimiz sevgiyle dolsun. Kandiliniz mübarek olsun."

"Mevlid Kandili'nin ışıklarıyla gönlünüz aydınlansın, duaları kabul olsun, sevdiklerinizle birlikte nice mutlu kandiller yaşayın."

"Mevlid Kandili’nin bu mübarek gecesi, duaların kabul olduğu, sevgi ve hoşgörünün yayıldığı bir zaman dilimi olsun."

"Mevlid Kandili, tüm İslam alemi için bir umut kaynağıdır. Dualarımızın kabul edildiği, günahlarımızın affedildiği bir gece olsun."

"Sevgili Peygamberimizin doğumunu kutlamak, İslam'ın nuruyla aydınlanmamıza vesile olmuştur. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!"

"Rahmet ve mağfiretin bol olduğu bu günde, dualarınızın kabul olmasını dilerim. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun!"

"Mevlid Kandili'nin aydınlığında, sevgi ve hoşgörü ile dolu bir dünya hayal ediyor, dualarınızı bu yönde gönderiyoruz. Kandiliniz kutlu olsun!"

"Bugün, Müslümanların bayramıdır, neşe ve sevinç günüdür. Mevlid Kandili, sevgi ve paylaşma günüdür. Kutlu olsun!"

"Bu mübarek günde, günahlarımızı affettirmek için Allah'a dua edelim. Mevlid Kandiliniz kutlu olsun!"

(Haber Merkezi)