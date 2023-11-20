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2023 yılında Ocak ayında güncellenen bedelli askerlik ücreti, Ocak-Temmuz döneminde askerlik görevini yerine getirecek olanlar için 104,084 TL olarak belirlenmişti. Ancak Temmuz ayındaki güncelleme ile birlikte yeni bedelli askerlik ücreti 122,351 TL'ye yükseldi. Bu güncellemeyle birlikte bedelli askerliğe başvuranlar, Ocak ayına göre yüzde 17,5 oranında zamla karşılaştı.

MSB BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

Bedelli askerlikle ilgili yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik tutarı, daha önce memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesine göre bedelli askerlik tutarı 122,351.04 TL olarak belirlenmiştir. 17 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır."

BEDELLİ ASKERLİK YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik için başvurulan tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumunda olanlardan her ay 1,785 TL ilave ücret alınacak. Örneğin, 24 ay sonra bedelli askerlik başvurusu yapan bir kişi, 122,351 TL'ye ek olarak 42,835 TL daha ödeyecek, toplamda 165,186 TL ödeyecektir.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen kişiler, askerlik yaşı gelmiş ve askerlik hizmetini yerine getirmemiş bireyler, askerlik şubelerine giderek ya da e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR? PEŞİN Mİ, TAKSİT YAPILIR MI?

7179 sayılı Askeralma Kanunu ve Askeralma Yönetmeliği'ne göre bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenir, taksit yapılmaz. Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler, ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası belirterek yapabilirler