Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: 2022 Yılı Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Yarışma Sınavı’na (Sözlü) katılmaya hak kazanan adaylar, “Sınav Giriş Belgesi”ni kendi kullanıcı bilgileri ile https://sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden alabileceklerdir.

Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi" ve T.C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:00'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Melike Aslı Arslan