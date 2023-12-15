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Vali Mehmet Ali Özkan, Bitlis'te 2021 yılında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın ailesini misafir etti. Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak için Vali Özkan, Allah'tan rahmet dilerken, ailesine başsağlığı ve sabır temennisinde bulundu.

Vali Özkan, "Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak, ve ezan uğruna fedakarca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.