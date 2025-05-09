Kadışehri ilçesindeki Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, serada sebze üreterek aldıkları eğitimi uygulama imkanı buluyor.

Tarım teknolojileri alanında eğitim gören yaklaşık 30 öğrenci, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle 2021 yılında 425 metrekare alanda kurulan serada, öğretmenlerinin rehberliğinde marul, domates, salatalık ve biber gibi ürünleri yetiştirerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürüyor.

Okul Müdürü Ethem Pektaş, okuldaki öğrencilerden 30'unun tarım bölümünde okuduğunu söyledi.

Tarım bölümünde eğitim gören öğrencilerin sınıf ortamında öğrendikleri bilgileri serada uyguladıklarını anlatan Pektaş, çocukların üretim sürecine doğrudan katıldığını dile getirdi.

Seranın KOP Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle kurulduğunu anımsatan Pektaş, "Kurulduğu günden bu yana seramızı verimli şekilde kullanıyoruz. Öğrencilerimizle hem üretim yapıyoruz hem de ürünün toprakla buluşmasından hasadına kadar geçen süreci uygulamalı olarak öğretiyoruz. Ayrıca okul bahçemizdeki fidanlıkta da eğitimi destekliyoruz" diye konuştu.

Tarım ve teknoloji alanındaki derslerde öğrencilerle serada ve tarlada çalıştıklarını anlatan Pektaş, zaman zaman velilere de eğitim vererek, modern tarım yöntemleri konusunda bilgilendirdiklerini dile getirdi.

“TEKNİSYEN OLARAK SEKTÖRE ADIM ATIYORLAR”

Tarım Teknolojileri Öğretmeni Ve Ziraat Yüksek Mühendisi Halit Alkan da Bakanlık müfredatında yer alan derslerin serada uygulamalı olarak işlendiğini belirtti.

Alkan, "Öğrencilerimiz mezun olduklarında ziraat teknisyeni olarak sektöre adım atıyor. Aldıkları eğitim sayesinde bölgemizdeki nitelikli iş gücüne katkı sağlıyorlar" dedi.

ÖĞRENCİLER UYGULAMADAN MEMNUN

9. sınıf öğrencisi Muhammed Eren Karaca "Hocalarımızdan öğrendiğimiz teorik bilgileri serada uygulayarak pekiştiriyoruz. Ekim, dikim, sulama, fide yetiştirme gibi birçok işlemi burada öğreniyoruz. Fideleri ektik, zamanı geldiğinde hasadını yapacağız" ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Ahmet Avcı da geçen yıl domates, salatalık ve biber ürettiklerini kaydetti.

Serada bitkilerin bakımını yaptıklarını, çapa ve sulama gibi işlemlerini takip ettiklerini anlatan Avcı, gelecekte ziraat mühendisi olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.