Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Sarıkaya’ya bağlı Babayağmur Köyü'nde bulunan ve 2017 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteği ile kurulan Oba Hayvancılık tesisini ziyaret etti.
Tesiste günlük 2 buçuk ton süt üretimi gerçekleştirilerek bölge ekonomisine katkı sağlanıyor.
Vali Özkan, işletme ortağı Abdullah Güngör'den tesisin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.
"Tesisin bölge ekonomisine önemli katkılar sağladığını görmekten memnuniyet duyuyorum" diyen Vali Özkan, hayvancılık sektörünün gelişmesine yönelik desteklerin devam edeceğini vurguladı.
Muhabir: Alpaslan Demir