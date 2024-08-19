Yozgat, 2.20 milyon metreküplük depolama kapasitesine sahip Halıköy Barajı ile tarımda büyük bir ivme kazanıyor.

Kadışehri ilçesi sınırları içinde yer alan ve Türkiye'nin önemli sulama projelerinden biri olan Halıköy Barajı, 2016 yılında tamamlanarak hizmete girdi. Temelden 45,50 metre yükseklikle inşa edilen bu baraj, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez bir destekçisi olarak öne çıkıyor.

Son 8 yılda, Halıköy Barajı yaklaşık 5 bin 180 dekarlık tarım alanını sulayarak çiftçilere güvenilir bir su kaynağı sundu. Bu süre zarfında, Yozgat tarımında kayda değer bir artış ve verimlilik gözlemlendi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Barajın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki tarımsal üretimde önemli bir artış ve verimlilik sağlandı. Çiftçiler, barajın sunduğu güvenilir su kaynağı sayesinde ürünlerini daha etkin bir şekilde yetiştiriyor ve sulama konusunda endişe duymuyorlar. Ayrıca, barajın sulama altyapısıyla birlikte çevreye olumlu etkileri de belirgin bir şekilde gözlemleniyor. Su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımıyla su tüketimi azalırken, tarımsal üretimde artış sağlanması bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Halıköy Barajı'nın 8 yıllık geçmişi, bölge ekonomisinin canlanması ve çiftçilerin yaşam standartlarının yükselmesi açısından oldukça önemli. Tarımsal üretimdeki artış, yerel ekonomiyi güçlendirirken, çevresel sürdürülebilirlik ve tarımsal kalkınma hedeflerine de katkıda bulunuyor” ifadelerine yer verildi.

Halıköy Barajı, sağladığı su kaynağı ile Yozgat'ta tarımsal üretimi artırırken, aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunuyor. Çevresel sürdürülebilirlik ve tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynayan baraj, Yozgat çiftçilerinin ve yerel ekonominin geleceğine umut veriyor.