Firmasını 2015 yılında kurduklarını belirten Yazı, “2015 yılından beri Kocaeli Gebze’de aktif çalışıyoruz. Savunma sanayi alanında üretimler yapıyoruz. Ayrıca savunma sanayine yedek parça üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi.

“ÜRETİM YOZGAT'TA, DEPO GEBZE’DE”

Yazı yaptığı açıklamada şunları söyledi: “2021 yılında Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde eldiven fabrikası satın aldık. Orda aktiftik şu anda kendi yerimizi aldık yer tahsisimizi yaptık. İnşaatımız devam ediyor. Fabrikamız faaliyete geçtiği zaman eldiven ve Metal fabrikamızda yaklaşık 250-300 civarında personel çalıştıracağız. Yozgat Türkiye’nin merkezi Savunma Sanayi ile alakalı 6’ncı bölgenin teşvikini veriliyor. Bu teşvikte Sosyal Güvenlik ödemeleri gerçekleşmiyor, Vergiden muaf kalınıyor, İstanbul’daki bir firmanın buraya yatırım yaptığı zaman nakdi ile alakalı sadece personele maaş ödemesi gerçekleşiyor. Yozgat’ta işçi bulma noktasında da bir sorun yok. Sadece kalifiyeli eleman yetiştirilmesi noktasında sorunlar var. Kendi memleketime yatırım yapmaktan mutluluk duydum. Yaklaşık 10 yaşında ayrıldığım memleketime vefa borcunu ödemek için yatırımlarımla birlikte dönüş yaptım. Geniş bir makine parkurumuz var. Lazer kesimimiz, lazer kaynaklarımız var, abkant bükümleri, giyotin makas, punç makineleri, kaynakla ve metalle alakalı bütün işleme merkezlerine sahibiz. Eldiven üretim makinelerimiz var yeni bir yatırımlar yaptık. Şu anda aktif olarak Yozgat Organize Sanayi Bölgesinde mevcut yeri yapıp ağustos ayında imalata başlamayı planlıyoruz. Eş zamanlı bu bölgede yetmeyecek başka bir yerde tahsis gerçekleştirip başka bir yerde tekrar bir fabrika daha yapmış olacağız. Gebze’de bulunan fabrikamız merkezimiz olarak devam edecek. Şubemiz burası olacak. Orada imalatlarımız devam edecek ama bütün imalatlarımız Yozgat’a kaydırıp orada sadece depolama alanı yaparak sevkiyatımızı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“HIZLI VE ZAMANINDA TESLİMAT”

Endüstrinin ve ekonominin hızla gelişmesi ile ihtiyaç olan ürünlerin hızlı bir şekilde üretilip gerekli sektörlerde kullanılması gerektiğini belirten Yazı, “Müşterilerimiz için zamanın ne kadar değerli olduğunu bilerek hızlı ve zamanında üretimler gerçekleştiriyoruz” dedi.

“ALANINDA UZMAN KADRO”

Uzun yılların vermiş olduğu tecrübe ile üretilen profesyonel ürünler Türkiye’nin birçok farklı sektöründe gönül rahatlığı ile kullanıldığını söyleyen Yazı, “Doğru ve sıkı çalışma sayesinde başarılarımız müşterilerimizin de olumlu destekleri bizleri oldukça mutlu ediyor. Profesyonel makina imalatı, çelik konstrüksiyon, lazer kesim, paslanmaz tank imalatı, giyotin makası, abkant büküm ve aklınıza gelebilecek tüm sanayi ağırlıklı işleri Gebze Çözüm Mühendislikte yaptırarak uzun yıllar kullanabilirsiniz. Vatandaşlarımız bizlere telefon yolu ile ulaşmak ya da ziyaret etmek için iletişim sayfamızdan bilgilerimize ulaşabilirler” diye konuştu.

“İLERİ MÜHENDİSLİK TEKNİKLERİ”

Yazı, “Gebze Çözüm Metal olarak bizler ileri mühendislik yöntemlerini kullanarak neredeyse sıfır hata ile ürünler üretiyoruz” ifadelerini kullandı.