2008 öncesi sigorta girişi olanlar için yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı TBMM’ye sunuldu. Yeni düzenleme, prim gününü tamamlayan sigortalılara erken emeklilik yolunu açacak.

Milyonlarca sigortalıyı ilgilendiren erken emeklilik düzenlemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. 2008 yılı öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kaydı bulunan vatandaşlar için hazırlanan yeni yasa teklifi, prim gününü tamamlayanların yaş şartı olmadan emekli olabilmesini sağlayacak.

İstanbul Milletvekili Doğan Bekin tarafından hazırlanan teklif, 2008 öncesi SGK girişi olan ve belirli prim gününü tamamlayan sigortalılara yönelik önemli bir fırsat sunuyor. Düzenleme, SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışanları kapsayacak şekilde hazırlandı ve özellikle düşük prim gününe sahip olan sigortalılara emeklilik yolunu açmayı vaat ediyor.

TEKLİFTE YER ALAN BAŞLICA ŞARTLAR ŞUNLAR:

Sigorta başlangıcı 2008 öncesi olanlar,

Minimum 4100 prim gününü tamamlayanlar,

Çalışma gücü kaybı olan bireyler için daha düşük primle emeklilik imkânı.

Düzenleme, belirli oranda çalışma gücü kaybı olan bireyler için 2800 prim gününe kadar düşen bir şartla emeklilik hakkı sunmayı planlıyor. Ayrıca, malullük aylığı alamayan ancak sigortalı olarak belirli bir süre çalışmış bireyler de bu yeni düzenlemeden faydalanabilecek.

Eğer yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'ndan geçerse, emeklilikte yaş şartı, belirli gruplar için tamamen kaldırılacak. Bu da, yıllarca emeklilik hayali kuran binlerce kişi için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Özellikle EYT kapsamına giremeyen 1999-2008 arası sigorta girişi olan vatandaşlar için bu düzenleme, önemli bir adım olacak.

Şu an için teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak uygulanmaya başlanacak. Bu süreç, yaş şartının kaldırılması ve erken emekliliğin önündeki engellerin kaldırılması adına önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.