Emeklilikte yaş ve prim şartlarına takılan sigortalılar için umut verici gelişme, prim indirimi ve yeni yaş formüllerini içeriyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin dışında kalan, ancak 2008 öncesinde sigortalı olan ve prim gün sayısı yetersiz kalan vatandaşlara yönelik alternatif çözümler masada. SGK uzmanlarının üzerinde çalıştığı sistem sayesinde, sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik şartlarının esnetilmesi hedefleniyor. Böylece, yıllarca prim ödemesine rağmen emekli olamayan çok sayıda kişi için yeni bir kapı aralanacak.

Emeklilik Şartları Giriş Tarihine Göre Belirlenecek

Yeni düzenlemede sosyal güvenlik sistemi, işe başlama tarihine göre üç ana döneme ayrılıyor. Her dönem, farklı yaş ve prim günü şartları içeriyor:

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar:

Bu gruba dahil olan kadınlar 20 yıl, erkekler ise 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 5000 prim günüyle emekli olabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte bu vatandaşlar için 49 ve 50 yaş emeklilik formüllerinin devreye alınabileceği belirtiliyor.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar:

Bu dönemde sigortalı olanlar için emeklilik şartlarında sigorta giriş yaşı da belirleyici. 18 yaş altı sigorta girişleri yalnızca prim gününe katkı sağlarken, yaş hesabında dikkate alınmıyor.

1 Mayıs 2008 sonrası işe başlayanlar:

Bu gruptaki kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında emekli olabiliyor. SSK kapsamında 7200, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında ise 9000 prim günü şartı aranıyor. 18 yaş altı sigorta girişlerinin emeklilik yaşına bir etkisi bulunmuyor.

Yeni emeklilik planlamasında sadece yaş değil, prim günü ve sigorta başlangıç tarihi de temel belirleyici kriterler arasında yer alacak. Özellikle 2008 sonrası sigortalı olan, ancak prim gününü 2035 yılına kadar tamamlayabilecek durumda olan bireyler için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşında emeklilik mümkün hale gelecek.

SGK uzmanları, emeklilik sürecinin; sigorta başlangıç tarihi, prim günü, sigortalılık süresi ve yaş gibi birçok farklı kriterin bir araya gelmesiyle şekillendiğini belirtiyor. Bu nedenle vatandaşlara, yanlış başvuru ya da zaman kaybı yaşamamak için SGK danışmanlarından profesyonel destek almaları tavsiye ediliyor.

Yeni düzenlemenin önümüzdeki dönemde detaylandırılarak kamuoyuna sunulması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş, çıkacak yasayla birlikte erken emeklilik hayalini gerçekleştirmeyi umut ediyor.