Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar için bu kez "kademeli emeklilik" modeli gündeme alındı. Sistemin yasalaşması halinde, sigorta giriş yılına göre farklı yaş ve prim şartları belirlenecek. Böylece, EYT kapsamı dışında kalan çok sayıda çalışan, erken emeklilik hakkı elde edebilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemde en dikkat çekici özellik, sigorta başlangıç tarihine göre farklı emeklilik şartlarının uygulanacak olması. Örneğin, 2000, 2001 veya 2002 yıllarında sigortalı olan bireyler, ilk yararlanacak gruplar arasında yer alacak. Bu çerçevede:

Emeklilik yaşı, sigorta giriş yılına göre farklılaştırılacak.

Prim gün şartı, belirli dönemler için esnetilecek.

Gerekli koşulları sağlayanlar, kademeli geçişle emekliliğe hak kazanacak.

Kapsam Genişliyor: Esnaf ve Tarım İşçileri de Dahil

Söz konusu düzenleme yalnızca şehir merkezlerinde çalışanları değil, aynı zamanda küçük esnaf, çiftçi ve tarım işçilerini de kapsayacak. Bu gruplar için özel avantajlar öne çıkıyor.

Tarım işçileri: 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3.600 prim günü ile emeklilik imkânı doğacak.

Küçük esnaf ve çiftçiler: Halen 9.000 gün olan prim şartının 7.200 güne düşürülmesi gündemde.

Kritik Noktalar: Düşük Maaş Riski ve Yasal Süreç

Kademeli emeklilik sisteminin bazı hassas noktaları da bulunuyor. Uzmanlar, erken emekliliğin maaşlarda düşüşe neden olabileceğine dikkat çekiyor. Prim günü ve yaş şartı tamamlansa dahi, bağlanacak emekli maaşları standart emeklilik sistemine kıyasla daha düşük olabilir. Ayrıca, sistemin detayları henüz netleşmiş değil. Meclis’te devam eden çalışmalar ve komisyon görüşmeleri sonucunda, uygulama esaslarının belirleneceği ifade ediliyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenlemenin yasalaşması halinde aşağıdaki gruplar erken emeklilik hakkından faydalanabilecek:

1 Ocak 2000 – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında sigorta girişi yapılan çalışanlar

Prim gün sayısını doldurmuş ancak yaş şartını bekleyenler

Yaşını doldurmuş ancak prim gününü tamamlayamamış olanlar

Kayıtlı küçük esnaf, çiftçi ve tarım işçileri

Sonuç: Emeklilikte Adil Geçişin Kapısı Aralanıyor

Yeni sistem, uzun yıllardır emeklilik umudu taşıyan milyonlarca kişi için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Ancak uzmanlar, düzenlemenin tüm detayları netleşmeden nihai kararların verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Meclis çalışmalarının ve yasal sürecin dikkatle takip edilmesi önem taşıyor.