4 gündür dalgalanan Türk bayrağı için 320 bin TL’den feragat eden Durmazlar, "Paranın hiçbir önemi yok, bayrağın değeri bizim için para ile biçilebilecek bir şey değil" dedi.

Eskişehir’de vinç kiralama işletmeciliği yapan Volkan Durmazlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle 29 Ağustos günü işletmesinde bulunan 200 tonluk en büyük vincine 10 metreye 15 metre ebatlarında Ankara’da özel yapılmış bir Türk bayrağı astı. Günlük kirası en az 80 bin lira olan vincin 43 metrede üzerinde çevreyolu üzerinde dalgalanan dev Türk bayrağını gören sürücüler korna çalıyor. Bazı sürücüler rüzgarın da etkisiyle hoş bir görüntü sunan bayrağı asan işletmenin numarasını alıp tebrik ediyor. Dev bayrağın 4 gündür dalgalanması için en az 320 bin TL’den feragat eden Volkan Durmazlar, bayrağın dalgalanmasının tek bir anına dahi paha biçilemeyeceğine değindi.

"GÖREN VATANDAŞLAR FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR"

İşletme sahiplerinden Volkan Durmazlar konuyla alakalı şöyle konuştu:

“Eskişehir’de vinç işletmeciliği yapıyorum. Bayrağı 30 Ağustos için Ankara’dan özellikle aldım. 10 metreye 15 metre boyutunda. Bayrağı asmak için makinemize iş almadık. Benim için gurur verici bir şey. Bunun için en büyük 200 tonluk vincimizi kullandık. Normalde vincin günlük ücreti 80 bin lira ama 3 gün iş almayacağız. Paranın hiçbir önemi yok, bayrağın değeri bizim için para ile biçilebilecek bir şey değil. Gören vatandaşlar fotoğrafını çekiyor, arayıp tebrik edenler oluyor. Herkes tebrik ediyor, bu bizim için gurur verici. Reklam amaçlı yaptığımız bir şey değil, bayramımız için yaptık. Yoldan geçen şoförler korna basıyor, arabadan çıkıp bağırıyorlar.”

Bayrağın pazartesi günü toplanacağı öngörülüyor.