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Temizlik görevlisi ve diğer alanlarda görevlendirilmek üzere yapılan alımlar, 9 aylık geçici bir süre için planlanmıştır. Şu an için Manisa iline yönelik ilanlar yayımlandı, ancak yeni ilanların da gelmesi bekleniyor.

BAŞVURULAR BAŞLADI

SON TARİH 13 KASIM 2023!

Başvuruda bulunacak adaylardan bazı şartlar aranıyor. Türkiye vatandaşı olma, en az 18 yaşında olma, belirli sosyal güvenlik kriterlerini sağlama, öğrenci ya da emekli olmama gibi koşullar, başvuru yapacak adaylardan istenen temel kriterler arasında yer alıyor.

Başvurular, İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden e-Devlet şifresi ya da İŞKUR kayıt bilgileri ile gerçekleştirilebilir. Manisa iline bağlı ilçelerde farklı kontenjanlar bulunmaktadır. Adaylar, ilan numaralarını ve ilgili ilçeleri göz önünde bulundurarak başvurularını tamamlayabilirler.

GEÇİCİ İSTİHDAM İMKANI VE DESTEK EĞİTİM KURUMLARINA

Başvuruların başlama tarihi itibariyle son başvuru tarihi 13 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir. Bu süreçte adaylar, belirtilen koşullara uygun olarak İŞKUR’un web platformu üzerinden başvurularını tamamlayabilirler. MEB'in İŞKUR işbirliğiyle yürütülen bu geçici personel alımı, işsiz vatandaşlara geçici bir istihdam imkanı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda eğitim kurumlarına da destek olmayı hedeflemektedir.

Adaylar için ilan numaraları ve kontenjan dağılımı, başvuru sürecini adım adım takip etmelerine olanak tanıyacak şekilde belirlenmiştir. Yayımlanan ilanlar doğrultusunda, belirli şehirlerde ihtiyaç duyulan alanlarda personel alımları gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, detaylı bilgiler için İŞKUR'un resmi web sitesini ziyaret edebilirler.