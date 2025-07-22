Mirahor köyünde üç ay önce şiddetli rüzgardan dolayı yere düşerek tahrip olan leylek yuvası önceki Pazar günü köy halkı tarafından yenilenerek yerine yerleştirilmişti. Yaklaşık 20 yıldır misafirlerini ağırlayan leylek yuvası, yenilenmesinin ardından tekrar misafirini ağırlamaya başladı. Yuvaya leyleğin yerleşmesi, köylülerce sevinçle karşılandı.

Leylekleri köylerinde ağırladıkları için çok mutlu olduğunu ifade eden Nizam Bozdemir, "3 gün önce yaptığımız leylek yuvasına leylek geldi. En kısa zamanda yavrularının olmasını bekliyoruz" dedi.