Suudi Arabistan’da Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdülaziz El Suud, komada geçirdiği 20 yılı aşkın zamanın ardından hayatını kaybetti.

Uyuyan Prens Hayatını Kaybetti

Kamuoyunda “Uyuyan Prens” olarak bilinen Prens Velid, 1990 yılında dünyaya geldi. Prens Halid bin Talal El Suud’un en büyük oğlu olan Prens Velid, 2005 yılında, henüz 15 yaşındayken İngiltere’nin başkenti Londra’da askeri bir öğrenci olarak eğitim gördüğü sırada ağır bir trafik kazası geçirdi. Kaza sebebiyle prensin beyninde hasar oluştu, Velid’in iç kanama geçirdiği tespit edildi.