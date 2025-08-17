Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklama yapıldı. Özellikle 1995-2015 yıllarında SSK girişi olan sigortalılar için erken emeklilik fırsatının olabileceği bildirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), erken emeklilik bekleyen milyonlarca sigortalıya umut olacak yeni düzenlemeler ile ilgili bilgilendirme de bulundu. Kurumun açıklamasına göre, özellikle 1995-2015 yılları arasında SSK girişi bulunan çalışanlar için belirli şartlarla 3600 prim günü üzerinden erken emeklilik hakkı gündeme gelebilecek.

Erken Emeklilik İçin 3600 Gün Doldurma Koşulu

SGK’nın yayımladığı listeye göre; engelli çalışan sigortalılar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmaları durumunda yaş şartına aranmaksızın erken emeklilik hakkı olabilecek. Fakat bu haktan faydalanabilmek için en az %40 ve üzeri engel oranına sahip olunması gerekiyor.

Malulen Emekli Olma Şartı

Erken emeklilik kapsamında duyurulan bir diğer başlık ise malulen emeklilik. Çalışma hayatına başlanmasının ardından sağlık sorunları geçiren veya kaza sebebiyle %60 ve üzeri iş gücü kaybı olan sigortalılar, malulen emeklilikten faydalanabiliyor. Ayrıca iş kazası ya da meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünde %60 ve üzeri kayıp yaşayan kişiler de bu kapsamda bulunuyor.

Anneler İçinde Düzenleme Geliyor

SGK, anneler için de ayrıcalıklı bir düzenleme sunuyor. Sigortalı anneler, 3 çocuk sahibi olmaları halinde toplam 2160 gün (6 yıl) borçlanma yaparak yaş ve prim şartlarını daha erken tamamlayabiliyor. Böylece emeklilik yaşları önemli ölçüde öne çekiliyor.

SGK’nın son düzenlemelerine göre, EYT kapsamı dışında olan milyonlarca çalışan için yeni bir umut doğmuş durumda. Özellikle engelli çalışanlar, malulen emekli olma hakkı bulunanlar ve anneler için getirilen bu fırsatlar, emeklilik planlarını hızlandırabilecek.