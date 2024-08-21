Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Yeşil Akdağ Cansüt tarafından gerçekleştirilen coğrafi işaretli salep ve yoğurt üretim tesisinin inşaatı hızla devam ediyor.

Tesisin sahibi Ömer Kılıçkaya, projenin detaylarını ve hedeflerini paylaştı. Kılıçkaya, “İç Anadolu’nun bozkırında bulunan ve blok sarıçam ormanlarıyla çevrili bu cennet köşesi Akdağmadeni’ni tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Tescillenmiş salebimizi yoğurtla birleştirerek bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni tesis, 20 ton kapasiteli ve 1.000 metrekarelik bir üretim alanına sahip. Kılıçkaya, “Amacımız, Akdağmadeni’nin köylülerinin sütlerini işleyerek, bu ürünleri uygun fiyatlarla sunmak. Bu proje ile köylülerimizi ekonomik olarak destekleyeceğiz” dedi.

Kılıçkaya, tesisin yerel ekonomi üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak, “Sütlerimizi doğrudan köylülerimizden alıyoruz, bu sayede köylülerimiz düşük fiyatlarla süt satmak zorunda kalmayacak. Ayrıca, ilçe esnafı da bu süreçten kazanç sağlayacak. Reklam çalışmalarımız sayesinde ilçemize gelen ziyaretçiler, yerel esnafımızdan diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilecekler” diye ekledi.

Akdağmadeni, Yeşil Akdağ Cansüt tesisinin yardımıyla hem yerel ekonomiyi canlandırmayı hem de coğrafi işaretli ürünlerle ulusal ve uluslararası pazarda daha geniş bir yer edinmeyi hedefliyor.