Genç girişimci Ömer Kılıçkaya, açtıkları yoğurt ve ayran üretim fabrikası ile Akdağmadeni’nde doğal olarak ormanlık alanlarda yetişen ve Türkiye’nin en kaliteli olma tescilini alan salebi yoğurt ile birleştirdiklerini söyledi.

Herhangi bir kurumdan yardım almadan hayata geçirdikleri proje ile Akdağmadeni’ni tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçladıklarını belirten Kılıçkaya, “İç Anadolu’nun bozkırında blok sarıçam ormanlarına cennet gibi doğasına sahip olan Akdağmadeni’ni tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyorum. Bu amaç doğrultusunda ilçemizin tescillenen ürünü olan salebi yoğurt ile buluşturarak inşallah hem Türkiye’ye hem de dünyaya tanıtacağız” şeklinde konuştu.

Uzun bir çalışmanın ardından salepli yoğurdu ortaya çıkardıklarını söyleyen Kılıçkaya, bu sürede oldukça zorlu bir süreçten geçtiklerini aktardı.

Yılmadan yorulmadan hedefinin peşinde ilerlediklerini belirten Kılıçkaya, bu zamana kadar geçen sürede yaklaşık 5 tonluk bir süt harcamaları olduğunu dile getirdi.

Sonunda istedikleri ürünü elde ederek vatandaşlarla buluşturduklarını vurgulayan Kılıçkaya, bu çalışma ile salebi tanıtarak değer katmayı hedeflediklerini kaydetti.

DAMAK ÇATLATAN LEZZET!

Lezzeti ile yiyenlerin vazgeçemeyeceği bir ürün olduğunu vurgulayan Kılıçkaya, “Bilinmesini istiyoruz ki Maraş dondurmasının özü saleptir. Türkiye’nin aroma bakımından en iyi salebi Akdağmadeni’nde yetişmektedir. Sayın Belediye Başkanımızın çalışmaları ile bu tescillenmiştir. Bizlerde bu kadar kaliteli bir ürünümüz varken değerlendirmek istedik ve salepli yoğurdumuzu ürettik. Ürünümüzün kıvamı Maraş dondurmasında lezzeti ise kaymak lezzetinde bir ürün. Yoğurt tadında damak çatlatan bir lezzet” dedi.

“HALKIMIZ KAZANACAK”

Gerçekleştirilen projenin halkın da kazanç kapısı olduğunun altını çizen Kılıçkaya, “Hayata geçirdiğimiz projemiz ile sadece bizler değil köylümüzün de kazanç kapısı oldu. Fabrikamızda kullanacağımız sütlerimizi başka bir yerden değil kendi köylümüzden kendi halkımızdan alıyoruz. Başka firmalara ucuz bir şekilde sütünü satmayacak köylümüz kazanacak. Sadece köylümüz değil ilçe esnafımızda kazanç sağlayacak. Yaptığımız ve yapacağımız reklam çalışmalarımız ile ürünümüzü satın almak için ilçemize gelen vatandaşlar, esnafımızdan da diğer ihtiyaçlarını karşılayacak” ifadelerini kullandı.

“ENFLASYONA KARŞI MÜCADELE VERECEĞİZ”

Salepli yoğurt projesi patent başvurusunu yaptıklarını söyleyen Kılıçkaya, “Projemiz kapsamında Akdağmadeni’mizin coğrafi işaretle tescillenmiş salebi ile yoğurdu birleştirdik. Şu anda bin metre kare ve 20 ton kapasiteli bir tesis kurduk. Dünyada ve Türkiye’de yaşamakta olduğumuz ekonomik krizi görerek ve bilerek mücadele edip karınca misali ağzımızda bir damla su ile enflasyona karşı mücadele vereceğiz. Elimizi taşın altına koyduk, amacımız Akdağmadeni’nde köylümüzün sütünü işleyip ürünlerimizi enflasyona inat daha uygun bir şekilde halkımızla ve tüm Türkiye’ye ulaştırmak. Bu yolda bize destek olan Akdağmadeni halkına canı gönülden teşekkür ediyoruz. Yozgat’tan ve Yozgat halkından da istediğimiz bu eşsiz ürünümüze sahip çıkmaları. Yozgat artık salepli yoğurduyla meşhur bir il olacak inşallah” dedi.

“BU YATIRIMDAN GURUR DUYDUM”

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Latif Altın, “İlçemizin genç girişimcilerini fabrikalarında ziyaret ettim. Yapmış oldukları ürünlerin tatlarına baktım. Köylümüze ve ilçemiz esnafına katkıda bulunacak özellikle salepli yoğurt ile ilçemizi marka yapacak bu yatırımdan gurur duydum. İlçemiz halkı olarak Cansüt markamıza sahip çıkalım” açıklamasında bulundu.

“YERLİ MARKALARIMIZ OLDUKÇA BAŞKA MARKAYA GEREK YOK”

İlçede bulunan bir alabalık tesisinde, üretilen yerli salepli yoğurt ve ayranın satışının yapıldığını duyuran tesis işletmecisi ise şunları aktardı: “Tesisimizde kullandığımız bu ürünümüz ilçemizin ürünüdür. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah emekleri zayi olmaz. Akdağmadeni’ndeki diğer esnaflarımızın ilçemizin u ürününe destek çıkmasını istiyorum. Böyle güzel markalarımız oldukça diğer markaları kullanmaya gerek yok.”

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Salepli yoğurt almayı tercih eden bir vatandaş, “Yoğurt bizim yoğurdumuz. Kendi yerli malımız. Sahip çıkmamız lazım” diye konuştu.

Açılan yoğurt ve ayran üretim fabrikasının ilçeye çok büyük bir değer kattığını söyleyen bir vatandaş ise “Akdağmadeni’miz için en güzel çalışmalarından birisi olan yoğurt ve ayran üretim fabrikasını açarak ilçemize çok büyük bir değer kattılar. Bu yolda başarılarının devamı dileriz. Akdağmadeni’ne hayırlı olsun inşallah” ifadelerini kullandı.