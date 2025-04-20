20 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Eczaneler, halk sağlığını koruma ve bireylerin sağlıklı ilaç teminini sağlama konusunda hayati bir rol üstlenirler.
İlaçların güvenli ve doğru bir şekilde temin edilmesini sağlayan eczanelere her saatte ihtiyaç duyulmaktadır.
Özellikle akşam saatleri veya gece geç saatlerde acil ilaç ihtiyacı doğabilir. Bu tür durumlarda başvurulan nokta ise nöbetçi eczaneler olmaktadır. Bu nedenle hızla bir eczane bulup ilacı temin etmek önemlidir.
Bu bağlamda, nöbetçi eczanelerin adres ve iletişim bilgilerine hızlıca ulaşmak kritik bir önem taşır.
20 Nisan 2025 Yozgat ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler:
MERKEZ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
USLU ECZANESİ
ERDOĞAN AKDAĞ MAH. VİYANA CAD. NO:11/A
03542172220
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AKDAĞMADENİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYÇIÇEK ECZANESİ
AHISAVI MAH. ISTIKLAL CAD. NO:60/C
03543145050
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AYDINCIK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
AYDINCIK ECZANESİ
YENI MAH. ÇEKEREK CAD. NO:20/A
03544871212
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BOĞAZLIYAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
MURAT ECZANESİ
Çarşı Mah. Kınalı Mustafa Erdoğan Cad. No:15/A
03546451060
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ÇANDIR BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
CUMHURİYET MAHALLESİ DR MEHMET MURAT BULVARI N0:40 ÇANDIR/YOZGAT
03547161330
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ÇAYIRALAN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
SOYLU ECZANESİ
Bağlarbaşı Mah. Tekke Cad. No:5/4
03547361066
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ÇEKEREK BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
LAVANTA ECZANESİ
Yunus Emre Mah. Milli Egemenlik Cad. 5/A Çekerek/YOZGAT
03544682692
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KADIŞEHRİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
FATİH ECZANESİ
Kadıoğlu Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:83/B
03543754140
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SARAYKENT BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
DİLA ECZANESİ
Fatih Sultan Mehmet Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulv. NO:24
03545027767
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SARIKAYA BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YAGMUR ECZANESİ
KAPLICA MAH. BARAN CAD. NO:38/1
03547725555
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SORGUN BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
KÜBRA ECZANESİ
SORGUN DEVLET HASTANESİ KARŞISI Ahmet Efendi Mah. Şehit Cemal Şimşek Cad. No:28/AD
03545023963
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ŞEFAATLİ BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
BÜYÜKATA ECZANESİ
Bahçeli Evler Mah.Atatürk Bulvarı Şensoylar Apt.No:12/41
03545644126
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YENİFAKILI BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YÜCEL ECZANESİ
BANKALAR CAD. NO:1
3546121975
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YERKÖY BUGÜN NÖBETÇİ ECZANELER
YAŞAR ECZANESİ
YENI MAH. BEDRI AYDIN CAD. NO:22/C
03545161017
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