Yapılan denetimlerde 20 bin 658 araç sürücüsüne hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Hız ihlallerinin önlenmesi ve sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek amacıyla; 08-10 Temmuz 2023 tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde 20 bin 658 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edilerek işlem uygulandı. Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize, hem kendilerinin hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymalarını hatırlatır, denetimlerin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi. Alpaslan Demir