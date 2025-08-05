Berberoğlu, 1996’da Trabzon’da dünyaya geldi. 2025 itibarıyla 29 yaşındadır. Aslen Trabzonludur. Lise mezunu olan fenomen, sosyal medyaya 2016’da YouTube’a yüklediği videolarla başladı.

Instagram hesabında 451 bin aboneye ulaşan Berberoğlu, sevgilisi Mehmet Kaya ile A101, BİM gibi marketlerden yaptığı alışverişleri, makyaj rutinlerini ve piknik anılarını paylaştı. “Dikkat et bebeğim” repliğiyle tanınan Mehmet ile videoları, samimi tarzıyla insanlar tarafından oldukça sevildi.

Trabzon’un günlük hayatını sunan sıradan ama içten içerikleriyle “Anadolu’nun fenomeni” olarak bilindi. Evli olmayan Berberoğlu’nun ailesiyle yaşadığı biliniyor.

Berberoğlu’nun video paylaşımı, 2022’de azalmaya başladı ve 2023’te hiç paylaşım yapmadı. Bunun nedeni, sevgilisi Mehmet Kaya ile ayrılığıydı. 6 Temmuz 2023’te Mehmet, Instagram’dan “Bu kararı 2-3 ay önce aldık, hayat devam ediyor” diyerek ayrılığı bildirdi.

Sosyal Medyaya Geri Döndü

4 Ağustos 2025’te Berberoğlu, 2019’dan beri paylaşım yapmadığı Instagram hesabından yeni fotoğraflar paylaşarak geri dönüş sinyali verdi. Gönderide, “Yeniden video çekimlerine başlayacağım” notuyla hayranlarını mutlu etti.