Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucunda gerçekleşen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.A. idaresindeki 19 ACT 141 plakalı otomobil ile T.U. yönetimindeki 19 LL 081 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, H.A. idaresindeki araçta yolcu olarak bulunan E.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.