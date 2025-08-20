Amasya’nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin çarpışma yaşadığı kazada 5 kişi yaralandı.

2 Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı! (3)

Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil, Uzunoba köyü civarlarında seyir halindeyken M.K’nın kullandığı 05 DK 431 plakalı otomobile çarptı. Kontrolünü kaybeden otomobiller şarampole sürüklendi.

2 Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı! (2)

Çevredikerin kazayı haber vermesine üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sürücülerin de aralarında olduğu 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA