Amasya’nın Suluova ilçesinde 2 otomobilin çarpışma yaşadığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 ESA 794 plakalı otomobil, Uzunoba köyü civarlarında seyir halindeyken M.K’nın kullandığı 05 DK 431 plakalı otomobile çarptı. Kontrolünü kaybeden otomobiller şarampole sürüklendi.

Çevredikerin kazayı haber vermesine üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sürücülerin de aralarında olduğu 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.