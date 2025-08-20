Kayseri'nin Develi ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsü henüz bilinmeyen iki otomobil Cumhuriyet Mahallesi Necati Kurmel Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

Kazada Ali Yücel ve Fatma Soyer hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel ve Soyer'in cenazesi ise morga gönderildi.