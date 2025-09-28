Sergide, plastik şişe ve karton kutular gibi materyaller, çocukların yaptığı oyuncak ve eserlerle dönüştürüldü. Çocuklar atölyelerde kendi geri dönüştürülmüş ürünlerini hazırlayıp eve götürüyor.

Sıfır Atık Projesi’nin 8. yıl dönümünde Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Okulu sergisi büyük ilgi gördü. Sergiyi bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişi ziyaret ederken, 40 bin öğrenci burada geri dönüşüm ve atık bilinci üzerine eğitim aldı.

Sergide, doğada 450 yılda yok olan plastik şişelerden ağaçların kesilmesine sebep olan karton kutulara kadar farklı materyaller, çocukların yarattığı oyuncaklar ve eserler hâline dönüştürüldü. Örneğin, eski gazetelerden yapılan elbiseler ve dönüştürülmüş elektronik cihazlardan oluşturulan eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 2021’de açılan Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Okulu, Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde hizmete sunuldu. Çocuklar, atölyelerde geri dönüştürülmüş malzemelerden kendi ürünlerini hazırlayıp eve götürerek, geri dönüşüm bilincini deneyimleyerek öğreniyor.

Sergi yetkilileri, bu etkinliklerle çocuklara farklı bir gelecek ve geri dönüşümde hayat olduğunu öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.