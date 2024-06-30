Ülke genelindeki ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon nedeniyle ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu süreçte, Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 50 olarak sabit tutma kararı, bankaların konut kredisi faiz oranlarını hızla güncellemesine yol açtı.

Son güncellemelere göre, 2 milyon TL tutarında ve 10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları şu şekilde belirlendi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27 TL

Toplam Ödeme: 7.549.132 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704,27 TL

Toplam Ödeme: 7.550.072 TL

ING

Faiz Oranı: %3,14

Aylık Taksit: 64.375,67 TL

Toplam Ödeme: 7.745.200 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: %3,04

Aylık Taksit: 62.519,14 TL

Toplam Ödeme: 7.519.301 TL

KUVEYT TÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 63.445,96 TL

Toplam Ödeme: 7.632.966 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 72.096,23 TL

Toplam Ödeme: 8.670.738 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %4,43

Aylık Taksit: 89.090,68 TL

Toplam Ödeme: 10.707.681 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 65.495,01 TL

Toplam Ödeme: 7.884.195 TL