Ülke genelindeki ekonomik sıkıntılar ve yüksek enflasyon nedeniyle ev sahibi olmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu süreçte, Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 50 olarak sabit tutma kararı, bankaların konut kredisi faiz oranlarını hızla güncellemesine yol açtı.
Son güncellemelere göre, 2 milyon TL tutarında ve 10 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları şu şekilde belirlendi:
AKBANK
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27 TL
Toplam Ödeme: 7.549.132 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,05
Aylık Taksit: 62.704,27 TL
Toplam Ödeme: 7.550.072 TL
ING
Faiz Oranı: %3,14
Aylık Taksit: 64.375,67 TL
Toplam Ödeme: 7.745.200 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: %3,04
Aylık Taksit: 62.519,14 TL
Toplam Ödeme: 7.519.301 TL
KUVEYT TÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 63.445,96 TL
Toplam Ödeme: 7.632.966 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 72.096,23 TL
Toplam Ödeme: 8.670.738 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %4,43
Aylık Taksit: 89.090,68 TL
Toplam Ödeme: 10.707.681 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,20
Aylık Taksit: 65.495,01 TL
Toplam Ödeme: 7.884.195 TL